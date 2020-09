Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. "Wiele nauki przed nami"

- Nie jest źle, ale mamy jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o naukę udzielania pierwszej pomocy - mówił w audycji "Aktywna Sobota" Tomasz Kubiak, wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

- Wiemy, widzimy, chcemy, ale jak trzeba zrobić, to nie do końca mamy odwagę, żeby rozpocząć. Jest bardzo dużo seriali telewizyjnych, różnych programów, które pokazują elementy pierwszej pomocy i rzadko kiedy mamy to poukładane w głowie, gdzieś dzwoni, ale nie wiemy konkretnie, w którym kościele - tłumaczył Kubiak.Jak podkreślał Kubiak, najczęstszym błędem jest niepodchodzenie do leżącego człowieka. - Chcemy pomóc, to naprawdę - podejdziemy, spytajmy i sprawdźmy. Bardzo prosty akronim do zapamiętania "POT" - przytomność, oddech, tętno. Takie trzy rzeczy, które pozwalają nam ocenić czy potrzeba pomocy, bo może po prostu jej ktoś nie potrzebuje, tylko odpoczywa.Według badania CBOS dotyczącego wypadków drogowych, nasza samoocena w kwestii oceny własnych umiejętności rośnie. Prawie dwie trzecie respondentów deklarowało, że potrafiłoby udzielić pierwszej pomocy.Światowy Dzień Pierwszej Pomocy został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża.