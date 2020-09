W Chlewicach powstanie wał przeciwpowodziowy

Fot. Maciej Myszkowiak [Radio Szczecin/Archiwum]

Miejscowość Chlewice w powiecie myśliborskim będzie w całości otoczona wałem przeciwpowodziowym.

- To inwestycja, którą realizuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - mówi Marek Duklanowski, dyrektor RZGW w Szczecinie.



- To jest u ujścia Myśli do Odry. Wał ma sto kilkadziesiąt centymetrów wysokości i w całości będzie zabezpieczał mieszkańców, również od strony dwóch dróg prowadzących do miejscowości. Tam będą takie przegrody mobilne, które będą stawiane w te miejsca. Będą one uniemożliwiały wlew wody, a jednocześnie będą pozwalały na swobodną komunikację. Łatwo bowiem wybudować wał, ale w jakiś sposób trzeba go przekraczać samochodem, wtedy kiedy zachodzi potrzeba dojazdu - tłumaczy Duklanowski.



Chlewice są położone na terenach podmokłych. W 2005 roku miejscowość liczyła 77 mieszkańców.