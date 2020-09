Zatańczyli zumbę dla najmłodszych pacjentów szpitala [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Tym razem nie mogli wejść do środka, więc zrobili to pod oknami. Kilkudziesięciu wolontariuszy przyszło przed dziecięcy oddział onkologiczny i zatańczyło zumbę dla najmłodszych pacjentów.

Wszystko po to, aby choć trochę umilić im czas spędzany w szpitalu przy Unii Lubelskiej.



- Tańczymy dla chorych dzieci, dajemy im uśmiech, radość, jest fajna zabawa. Możemy robić to co chcemy. - Akurat też jestem instruktorem zumby. Nie mogłem nie przyjść. Wydaje mi się, że to sprawa taka oczywista, żeby pomóc dzieciakom. - Postanowiliśmy dzisiaj podarować im troszeczkę uśmiechu i radości. Niestety przez okno, ale jesteśmy chyba tak głośni, że mam nadzieję, że wszyscy nas tam słyszą i z nami się dobrze bawią. - Dużo zdrowia - mówili uczestnicy.



Zumbę pod oknami dziecięcych szpitali wolontariusze odtańczą w sobotę także w Krakowie. W kolejnych tygodniach podobne akcje przeniosą się do Gdańska i Poznania. Jest to ogólnopolska akcja Muszkieterów Szpiku.