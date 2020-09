Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

To prawdziwa gratka dla fanów prędkości i sportów wodnych - do Szczecina przypłynęły superszybkie łodzie motorowe.

To jednostki, które biorą udział w wyścigu Poker Runs Germany. Szczecinianie mogą je podziwiać w marinie na Wyspie Grodzkiej.



- To jest prawdziwa petarda, to są absolutne bolidy wśród łodzi motorowych. - Bardzo fajne. Młody zadowolony, szczególnie z prędkości jaką osiągały. - Oczywiście, że robią wrażenie. Moc silników, warczenie ich, to jest taka przyjemność w uszach - mówili szczecinianie.



Jeśli chcecie zobaczyć superszybkie łodzie - musicie się pospieszyć. Mniej więcej o godzinie 16 wyruszą w drogę powrotną do Ueckermünde.