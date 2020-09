Dziecięce podziemne wyprawy przy Jeziorze Szmaragdowym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Jest ich coraz więcej, a wkrótce zapełnią wszystkie korytarze i zapadną w długi zimowy sen. To nietoperze, które chłodne miesiące spędzą w tunelach przy Jeziorze Szmaragdowym.

W sobotę rozpoczęła się tam "Akcja Hibernacja", czyli spacer podziemiami dla dzieci.



- Nie boję się nietoperzy. Nic nie mogą zrobić. - Pani opowiada o różnych ciekawych rzeczach. - Jak się ich nie budzi, to się ich nie wnerwia - mówiły dzieci.



- Zeszliśmy z najmłodszymi i to bez rodziców, co jest bardzo ważne dlatego, żeby pokazać świat nietoperzy. Przylatuje ich do nas coraz więcej - mówi Karina Ignaczak, dyrektor Szczecińskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe Zdroje.



Akcja Hibernacja potrwa do niedzieli. W programie między innymi kolejne podziemne spacery, a także gry terenowe.