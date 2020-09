Park Zdrojowy w Świnoujściu już niedługo w nowej odsłonie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trwa rewitalizacja świnoujskiego Parku Zdrojowego. Powstanie tu m. in. altana koncertowa - taka, jak była przed wojną.

Zabytkowy Park Zdrojowy jest jednym z największych parków w Polsce - mówi Barbara Michalska, wiceprezydent Świnoujścia.



- Ta część, którą w tej chwili remontujemy, to jest część, która była zawsze użytkowana. Był tam plac zabaw, były alejki. Natomiast z uwagi na upływ czasu dość zdekapitalizowana infrastruktura i w tej chwili ją już modernizujemy - tłumaczy Michalska.



Jak podkreśla Michalska, rewitalizowana część parku ma być w przyszłości miejscem spotkań i kameralnych koncertów. - Idziemy w takim kierunku, aby odtworzyć tę infrastrukturę zabytkową. Park Zdrojowy posiadał mały amfiteatr, posiadał też taki mały dom restauracyjno-hotelowy, posiadał place, miejsca koncertowe. Chcielibyśmy, żeby ten park zdrojowy w przyszłości tak funkcjonował.



Już wiadomo, że prac nie uda się zakończyć w tym roku, jak pierwotnie zakładano. To m. in. przez konieczność zmiany planów ścieżek, aby oszczędzić korzenie cennych drzew. Nowy termin to maj przyszłego roku.