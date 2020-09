Goście "Kawiarenki Politycznej" o nadchodzącej rekonstrukcji rządu

- Rekonstrukcja rządu odbędzie się zgodnie z zapowiedzią na przełomie września i października - mówił w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Michał Jach zaznaczył, że istotą zmian jest sprawne działanie resortów, a nie polityczny interes formacji, które tworzą Zjednoczoną Prawicę.- Prezes Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki dążą do tego, aby ograniczyć ilość resortów do 13, może trochę więcej. Ponieważ bywa tak, że jednym tematem zajmuje się kilka resortów, co powoduje opóźnienia lub utrudnianie rozwiązywania tych spraw - tłumaczył Jach.- Druga kadencja zawsze trudniejsza. Ciekawe czy Zjednoczona Prawica przetrwa w takim kształcie jak dotychczas - zastanawiał się Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej.- Na ile są prawdziwe informacje o rozmowach PiS-u z PSL-em i próby zamiany koalicjanta czy Koalicji Polski, czy samego PSL-u na partię Zbigniewa Ziobro, to jest bardzo ciekawy wątek - mówił Napieralski.- Rząd trzeba przewietrzyć co jakiś czas, im później zmiany tym gorzej - dodała wiceprzewodnicząca SLD na Pomorzu Zachodnim Joanna Agatowska.- Wszyscy Polacy oczekują po prostu, żeby sprawy szły do przodu, żeby problemy były skutecznie rozwiązywane, a w ostatnim okresie czasu - chyba wszyscy możemy to powiedzieć - że koła boksuje w miejscu - komentowała Agatowska.Piotr Słomski z PSL Koalicji Polskiej uważa natomiast, że trudno się odnieść do tematu rekonstrukcji.- To są po prostu raczej doniesienia medialne, tak więc trudno na razie odnosić się do tego wszystkiego - dodaje Słomski.