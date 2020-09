Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin]

Jesień tuż, tuż - rozpoczął się więc sezon na grzyby. Leśnicy zapraszają wszystkich miłośników natury, ale jednocześnie proszą o stosowanie się do kilku zasad.

Chodzi przede wszystkim o parkowanie samochodów w odpowiednich miejscach - mówi Maciej Lipka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.



- Starajmy się znaleźć te miejsca do parkowania pojazdów, które są bezpiecznie, nie stawiajmy na drogach leśnych - one są najczęściej oznakowane. Tym bardziej nie stawiajmy na drogach, które są oznaczone jako dojazd do punktu czerpania wody - tłumaczy Lipka.



W tym roku na terenie Regionalej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie doszło do 300 pożarów lasów. Pochłonęły łącznie ponad 30 hektarów.