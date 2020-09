Poznaj "Raj na ziemi" [ZDJĘCIA]

Galeria "Tworzę Się" w Szczecinie ma nową wystawę. "Raj na ziemi" - tak nazywa się ekspozycja, którą można zobaczyć w Domu Kultury 13 Muz.

Motywem przewodnim jest ekologia. Odwiedzający mają do przejścia dwie ścieżki: jedna przedstawia świat naturalny, druga z plastiku. Współtwórcą wystawy jest m.in. Piotr LUMP Pauk, którego murale zdobią szczecińskie kamienice.- Wystawy galerii "Tworzę Się" adresowane są do dzieci i rodziców - mówi organizatorka Paulina Ratajczak. - Tak naprawdę każdy, kto sobie przejdzie tymi dwoma ścieżkami może zdecydować, jaki świat wybiera i w jakim miejscu chciałby żyć. Dzieci zrozumieją. Przede wszystkim próbujemy dotrzeć do dorosłych, bo to oni będą się komunikować ze swoimi dziećmi, to oni znajdą najlepszy język, żeby im to przekazać.Dodajmy, że galeria "Tworzę Się" zorganizowała pierwszą wystawę od pół roku. Przerwa była spowodowana epidemią koronawirusa. Ekspozycja w Domu Kultury 13 Muz dostępna jest do końca roku. Żeby ją odwiedzić trzeba jednak się wcześniej zapisać. Można to zrobić przez facebooka galerii "Tworzę Się".