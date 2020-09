Budowa Baltic Pipe wchodzi w kolejny etap

Gaz-System przekazał wykonawcy tereny pod budowę miejsc lądowania gazociągu podmorskiego w Polsce oraz w Danii. Co ważne, nastąpiło to zgodnie z wcześniej ustalonym terminem.

Gazociąg podmorski połączy ze sobą gminy Rewal w Polsce oraz Faxe w Danii. W najbliższym czasie w obu miejscach będą realizowane prace związane z wytyczeniem tymczasowych dróg dojazdowych do placów budowy. Wykonawca także zagospodaruje i ogrodzi teren, zamontuje instalacje oraz wykona przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Następnie przystąpi do budowy tuneli podziemnych. Prace wykona firma Saipem Limited.



Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duński i polski, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Gazociąg Baltic Pipe zapewni Polsce możliwość dostawy 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie z Norwegii. To kolejny krok polskiego rządu, aby uniezależnić się od dostaw tego surowca z Rosji.