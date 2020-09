Opóźnienie pociągu przez pijanego pasażera. Został zatrzymany

Fot. pixabay.com / arembowski (CC0 domena publiczna)

Pijany mężczyzna bez biletu został zatrzymany w pociągu na stacji w Drawsku Pomorskim.

Policjanci interweniowali w składzie, który miał odjechać do Szczecina. 34-letni mężczyzna nie posiadał biletu i nie chciał opuścić pociągu. Jak informuje rzecznik komendy powiatowej policji w Drawsku Karolina Zych, funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Mężczyzna trafił do izby wytrzeźwień. W poniedziałek policjanci będą mogli przeprowadzić dalsze czynności.



Pociąg, który miał wyjechać z Drawska do Szczecina przed godziną 20:00, ma godzinne opóźnienie.