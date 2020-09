Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Siedem tysięcy osób złożyło wniosek o świnoujski Bon Wyspiarza Seniora.

To miejski program, dzięki któremu osoby, które ukończyły 65 lat i mieszkają w Świnoujściu przynajmniej od roku mogą dostawać wsparcie w wysokości 300 złotych miesięcznie.



Jak do tej pory pieniądze otrzymało już ponad dwa i pół tysiąca osób. Pozostałe wnioski wciąż są rozpatrywane. Ich nabór trwa od 3 sierpnia.



Urzędnicy zapewniają, że czas oczekiwania na pieniądze to najwyżej trzy miesiące. Nabór wniosków potrwa do drugiego października.