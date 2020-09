Status zawodowy nauczyciela i kwestia finansowania oświaty - to dwa najważniejsze tematy rozmów ministerstwa oraz związkowców i samorządowców mówił w "Rozmowie pod krawatem" wiceminister Maciej Kopeć.

Szczeciński polityk zwracał uwagę, że to sprawy do załatwienia przez rząd także po rekonstrukcji. Kopeć mówił, że trudno o wypracowanie jednego stanowiska.- Widać to po samorządach, po związkowcach, że wcale ten interes nie jest obopólny, czyli czasami bywa to jakby wspólną krytyką rządu, dochodzi do szczegółowych rozmów. Tam się okazuje, że jednak te poglądy w kwestii chociażby wynagrodzeń, w kwestii statusu zawodowego są rozbieżne - komentował wiceminister Maciej Kopeć.Kopeć tłumaczył, że "chcieliby rozmawiać merytorycznie", ale jest to trudne ze względu na bieżącą politykę i wspomniane różnice między samorządem czy związkowcami.