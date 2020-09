Szczecin rozdaje mieszkańcom owocowe drzewka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecin idzie w zielone i rozdaje sadzonki jabłoni. O godzinie 10:00, trzy największe ekoporty rozpoczęły wydawanie jabłonek wszystkim tym, którzy przynieśli w zamian jakiś "szpargałek". Zainteresowanie było duże.

Szczecin idzie w zielone i rozdaje sadzonki mieszkańcom. O godzinie 10:00 trzy największe ekoporty rozpoczęły wydawanie jabłonek wszystkim tym, którzy przynieśli w zamian jakiś "szpargałek". Zainteresowanie było duże.- My mamy hektarowy ogród, jabłonka więc nie wyląduje na balkonie, od razu wsadzimy ją do ziemi. - U nas się nie zmarnuje. Dajemy te rzeczy, które są nam już niepotrzebne. Dobrze jest wymienić je na coś zielonego, będzie więcej tlenu. - Jabłonki zostaną zasadzone w naszych przedszkolach na terenie naszego osiedla - mówili uczestnicy akcji.- To dobre jakościowo drzewka - zapewniał Andrzej Kus, rzecznik Zakładu Usług Komunalnych. - Mamy sprawdzony materiał z polskiej szkółki. Mamy gwarancję, że w przyszłym roku już powinny być pierwsze owoce. Oczywiście, nie będzie ich bardzo dużo, ale powinny już te drzewka owocować, a w kolejnych latach powinno być coraz więcej owoców.Drzewka można odbierać do godziny 19:00 w ekoportach przy ulicach: Arkońskiej, Taczaka i Leszczynowej.