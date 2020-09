Historia życia św. Eliasza na ścianach Kaplicy Ciszy [ZDJĘCIA]

Kaplica Ciszy w szczecińskim Seminarium Duchownym. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Kaplica Ciszy w szczecińskim Seminarium Duchownym. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Kaplica Ciszy w szczecińskim Seminarium Duchownym. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Kaplica Ciszy w szczecińskim Seminarium Duchownym. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Kaplica Ciszy w szczecińskim Seminarium Duchownym została ozdobiona malowidłami przedstawiającymi życie św. Eliasza.

Autorem obrazów jest Bartosz Podgórski z pracowni ikon Matki Boskiej Bolesnej z Mierzyna. Wszystkie sceny są na złotym tle. Prace trwały od maja tego roku.



- To jest imitacja złota, szlagmetal. Cała twórczość tutaj nawiązuje do sztuki wczesnochrześcijańskiej, kiedy to chrześcijaństwo było w rozkwicie, w takim pędzie, gdzie ludzie nie przechodzili z obowiązku do kościoła, tylko byli autentycznie zakochani. Ja o czymś takim marzę - mówi Podgórski.



Kaplica Ciszy to miejsce, gdzie będzie wieczysta adoracja św. Sakramentu - mówi ksiądz Lucjan Chronchol, pomysłodawca wystroju kaplicy.



- Skąd ten Eliasz? Tutaj miała powstać kaplica adoracji, ale w pewnym momencie pojawił się Eliasz, jako prorok, który miał bardzo ciekawą swoją historię. Jako człowiek głębokiej modlitwy, żyjący w wielkiej jedności z Bogiem. Ale też przeżywający swoje trudności, depresję, chciał umrzeć, a Bóg w tym go odnajdywał - mówi Chronchol.



Poświęcenie kaplicy św. Eliasza odbędzie się we wtorek o godzinie 12.00.