Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nietrzeźwy kierowca wiózł dzieci do szkoły w Mirosławcu w województwie zachodniopomorskim. Mężczyzna został zatrzymany rano przez policjantów z wałeckiej drogówki.

Jak powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin aspirant Beata Budzyń z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, pojazd zatrzymano do rutynowej kontroli w związku z rozpoczętym niedawno rokiem szkolnym.



- Po sprawdzeniu stanu trzeźwości 58-letniego kierującego okazało się, że jest nietrzeźwy. Urządzenie do sprawdzenia stanu trzeźwości pokazało wynik blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W autokarze znajdowało się ponad 20 dzieci w wieku szkolnym, tzn. szkoła podstawowa. Kierujący został zatrzymany i po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany i doprowadzony do sądu - mówiła aspirant Budzyń.



Kierowcy grozi kara do dwóch lat więzienia oraz nawet 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów.