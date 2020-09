Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/archiwum]

We wtorek na ulicy Serbskiej w Szczecinie wprowadzony zostanie pierwszy etap czasowej organizacji ruchu.

Prace związane z przebudową drogi oraz infrastruktury technicznej podzielono na 2 etapy, które przewidują "połówkowe" zamknięcia jedni przy zachowaniu ruchu pojazdów w jednym kierunku oraz zapewnienie dojść do posesji. W tym etapie zamknięty zostanie wschodni pas istniejącej jezdni. Wprowadzenie będzie ruch jednokierunkowy.



Objazd do ul. Arkońskiej wyznaczono poprzez ulicę Harcerzy. Remont potrwa około 5 miesięcy.



W ramach zadania, planowana jest przebudowa ulicy Serbskiej polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, zjazdów, budowie chodników i miejsc parkingowych wraz z przebudową urządzeń infrastruktury podziemnej oraz oświetlenia.



Po przebudowie powstanie 26 ogólnodostępnych miejsc parkingowych, 3 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz 3 dla pojazdów TAXI.



Całkowita wartość zadania to 1 275 175,96.