Miasto zaprasza na wideoczat na temat ładu parkingowego

Miasto Szczecin zaprasza kierowców do udziału w wideoczatach na temat propozycji Nowego Ładu Parkingowego.

Linki do czatów:



Rozmowy internetowe ruszają we wtorek i potrwają do czwartku - początek o godzinie 17:00.Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Paweł Adamczyk i prezes NiOL Radosław Kanarek przedstawią propozycje zmian i odpowiedzą na pytania. Każdy z wideoczatów będzie miał temat przewodni. Wtorkowy to: "Nowy Ład Parkingowy w mieście - Strefa 2.0. Strefa Płatnego Parkowania - nowe zasady działania".Dodajmy, że wedle projektów strefa miałaby być większa i znacznie droższa. Pierwsza godzina parkowania w strefie A kosztowałaby, nie 2,80 - jak teraz, a 3,60. Z kolei w strefie B nie jak obecnie - 1,6, a - 2,80. W nowych granicach SPP ma obejmować, nie jak dotychczas - 80, a ponad 140 ulic i placów.