źródło: Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych Urząd Miasta Świnoujście.

Specjalny tor do jazdy rowerami, hulajnogami czy deskorolkami przechodzi właśnie odbiory techniczne.

Do zrobienia została jedynie ścieżka do niego, ale - jak zapewnia wykonawca - będzie gotowa najwyżej za trzy dni. Po dopełnieniu formalności, będzie już można z niego korzystać.



Pumptrack ma 500 metrów kwadratowych i jest drugim takim obiektem w mieście. Pierwszy powstał przy ul. Grunwaldzkiej. Koszt inwestycji to 520 tysięcy złotych.