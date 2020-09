Goście RSnW: szkół mamy dużo, a problem koronawirusa dotyczy niewielu

Koronawirus w szkołach był tematem rozmowy w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Do tej pory 7 placówek w województwie zachodniopomorskim pracuje pod szczególnym nadzorem sanepidu. Eksperci podkreślają, że rozwój epidemii zależy od podejścia szkół, rodziców oraz uczniów.Wirusolog profesor Włodzimierz Gut mówił, że sytuacja w szkołach jest stabilna i nie przerasta oczekiwań sanepidu.- Szkół naprawdę mamy dużo, a problem dotyczy niewielu. Właściwie w sytuacji w której ogólna liczba osób dzienna chorujących raczej ma tendencję spadkową - mówił Gut.Zachodniopomorski wicekurator oświaty Bogusław Ogorzałek mówił, że dyrektorzy do kwestii pandemii podeszli bardzo poważnie.- Wcześnie opracowali procedury czy regulaminy, dostosowane do specyfiki każdej szkoły. I w różnych placówkach jest w inny sposób rozwiązywana sytuacja, w zależności od kubatury i ilości wejść do szkoły - mówił Ogorzałek.W całym kraju od początku roku szkolnego sanepid otrzymał ponad 600 wniosków o zmianę trybu nauczania. Pozytywnie rozpatrzył nieco ponad 200 próśb.