Ponad 1000-letnie monety znaleźli poszukiwacze pod Kołobrzegiem [ZDJĘCIA]

Liczą nawet ponad tysiąc lat i przez wieki zalegały w ziemi – mowa o monetach znalezionych w podkołobrzeskim Budzistowie.

Przy okazji organizacji Festiwalu Wczesnośredniowiecznego wojewódzki konserwator zabytków wydał zgodę na przeszukanie terenu podgrodzia dawnego Kołobrzegu. Prace przeprowadziła współpracująca z Muzeum Oręża Polskiego Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza "Parsęta". O ich efektach mówi Jan Orliński, prezes grupy.



- W czasie tych poszukiwań znaleźliśmy w sumie 59 różnych zabytków. W tym ceramiczne fajki, ale najciekawszymi znaleziskami są monety. Najstarszą monetą jest denar Ottona II, który pochodzi mniej więcej z 925 roku. Jest to moneta srebrna - mówi Orliński.



Łukasz Gładysiak z Muzeum Oręża Polskiego wskazuje, że tereny w Budzistowie skrywają jeszcze kolejne historyczne artefakty.



- Grupa "Parsęta" pokazała, to odkrywanie trwa. To są efekty badań wyłącznie powierzchniowych, takich można powiedzieć prowadzonych interwencyjne, na szybko. Aż pęknie pomyśleć co wydarzyłoby się, kiedy moglibyśmy ponownie ruszyć do badań terenowych - mówi Gładysiak.



Odnalezione monety trafią do Muzeum Miasta Kołobrzeg przy ulicy Armii Krajowej w Kołobrzegu. Najpierw muszą one przejść jednak przez pełną procedurę konserwatora zabytków.