W Kołobrzegu powstała wypożyczalnia rowerów dla niepełnosprawnych [ZDJĘCIA]

Osoby niepełnosprawne od dziś mogą korzystać z wypożyczalni rowerów, którą właśnie otwarto przy miejskim stadionie w Kołobrzegu. Na miejscu czeka kilkanaście urządzeń pomagających w poruszaniu się osobom posiadającym zarówno dysfunkcje ruchowe, jak i problemy ze wzrokiem.

O zakupionym sprzęcie mówi Jacek Banasiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który prowadzi wypożyczalnię.



- Rowery dla osób słabowidzących i niewidzących, to są tzw. tandemy. Tutaj muszą dwie osoby na tym rowerze jechać, jedna jest prowadząca i druga z jakąś dysfunkcją. Cztery kolejne rowery są dla osób, które mają problemy z równowagą. Mamy przystawki hybrydowe do wózków i dwie przystawki elektryczne - mówi Banasiak.



O ocenę sprzętu poprosiliśmy również pierwsze osoby niepełnosprawne, które skorzystały z wypożyczalni.



- Fajne, bardzo wygodne, jeździ się płynnie, ale oczywiście to jest inna jazda, jak samemu. Trzeba się dostosować, ale bardzo szybko przyszło. Takie sprzęty i wypożyczalnie, która tutaj powstała, dają tę integrację. Można się zebrać i razem pojechać na wycieczkę. Świetna możliwość spędzenia czasu aktywnie. - Bardzo fajne wrażenie, sprawia to przyjemność. Wiatr we włosach można już poczuć - mówili użytkownicy.



Wypożyczalnia jest czynna codziennie od godziny 8 do 20. Korzystanie ze sprzętu jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest okazanie legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność.