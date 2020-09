Pierwsze w regionie, ekologiczne i całkowicie drewniane biura leśników [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Mazur-Mokrzycka Fot. Kamila Mazur-Mokrzycka Fot. Kamila Mazur-Mokrzycka Fot. Kamila Mazur-Mokrzycka

Jeden z pierwszych w Polsce i pierwszy w Zachodniopomorskiem całkowicie ekologiczny budynek, w którym będą kancelarie leśnicze, oddało do użytku Nadleśnictwo Mieszkowice.

W Brwicach swoje biura będą mieli leśniczy z Brwic i Gogolic. Tylko takie budynki mają powstawać w Lasach Państwowych - mówi Jan Grzyś, nadleśniczy Mieszkowic.



- Wyjątkowe jest to, że jest z drewna, jako materiału w pełni odnawialnego. Te drzewa, które rosły, pobierały dwutlenek węgla, magazynowały w sobie węgiel. I on stanowi tak mniej więcej połowę ciężaru drewna - mówi Grzyś.



Takie konstrukcje mają znacznie więcej zalet - mówi nadleśniczy Mieszkowic.



- Bardzo prosta i lekka konstrukcja. Eksploatacja tego budynku to są bardzo niskie koszty, związane np. z ociepleniem. Poza tym jest to budynek bardzo szczelny pod względem akustyki. Ma bardzo dużo zalet - mówi Jan Grzyś.



Do końca roku w Zachodniopomorskiem mają powstać kolejne dwie kancelarie leśnicze w tej technologii.