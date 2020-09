Powstaje Polskie Archiwum Filmów Domowych. Ty też możesz dorzucić cegiełkę! [WIDEO]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Wielu z nas ma je w domach, choć nie wszyscy o tym wiedzą - chodzi o amatorskie nagrania archiwalne. Teraz jest jednak okazja, aby je wygrzebać i się nimi podzielić.

Maciej Drygas, dokumentalista i wykładowca szkoły filmowej, planuje bowiem stworzenie Polskiego Archiwum Filmów Domowych, które ma stać się kroniką opisującą losy kilku pokoleń zwykłych Polaków.



- Kiedy powstanie to archiwum, to będzie unikalna absolutnie platforma i kolejka do pracy

dalszej. Myślę, że niejedna praca doktorska na tę okoliczność powstanie - zapewnia Drygas.



Aby dodać swój film do archiwum, należy skontaktować się z Panem Maciejem za pośrednictwem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Projekt ma być gotowy za około trzy lata.