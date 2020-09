Śledztwo ws. pożaru w koszalińskim escape roomie przedłużone do końca roku

Śledztwo w sprawie tragicznego pożaru w koszalińskim escape roomie potrwa do końca roku, jest także kolejny wniosek o przedłużenie aresztu dla organizatora miejsca.

Prokuratura wnioskuje, by Miłosz S. kolejne trzy miesiące spędził za kratami.Zgodnie z wnioskiem prokuratury Miłosza S. w areszcie będzie przynajmniej do 25 grudnia. Śledczy czekają jeszcze na opinie biegłych. Mają oni ocenić, między innymi działania służb ratunkowych. Ekspertyzy mają być gotowe w listopadzie. Wszystkie inne czynności takie jak np. przesłuchanie świadków zostały już zakończone.Z kolei Miłosz S. ma pozostać w areszcie, bo grozi mu wysoka kara, a dodatkowo istnieje obawa matactwa, bo w sprawie podejrzani są członkowie jego rodziny.Mężczyzna jest podejrzany o umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w escape roomie.Zarzuty usłyszały też babcia i matka organizatora oraz pracownik escape roomu.Podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Do tragicznego w skutkach pożaru doszło 4 stycznia ubiegłego roku. Zginęło pięć nastolatek, które bawiły się na imprezie urodzinowej jednej z nich.