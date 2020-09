Drogowcy w Dobrej. Zmiany na ul. Szczecińskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Szczecińskiej w miejscowości Dobra. Chodzi o odcinek od ronda do skrzyżowania z ulicą Poziomkową.

Tutaj drogowcy, z powodu przebudowy jezdni, wprowadzili czasowo ruch wahadłowy - mówi Tomasz Kakowski z Urzędu Gminy w Dobrej.



- Ta organizacja ruchu będzie obowiązywała do najbliższego piątku, od kiedy wprowadzone zostanie całkowite zamknięcie tego odcinka drogi - co niestety wiąże się z utrudnieniami dla wszystkich kierujących. Wiemy, że roboty budowlane będą wpływały na ten ruch i za to wszystkich przepraszamy. Niestety, jest to konieczne dla przeprowadzenia prac na tym odcinku na okres około dwóch tygodni - tłumaczy Kakowski.



Czasowe zamknięcie części ulicy Szczecińskiej w Dobrej będzie wiązało się także ze zmianą w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Korekty, od piątku od godziny 9:00, dotyczyć będą linii nr 105 i nr 121.