Rodzina, przyjaciele i znajomi pożegnali dziś Wojciecha Hawryszuka [ZDJĘCIA]

Setki osób pożegnały dziś Wojciecha Hawryszuka - dziennikarza, animatora kultury i działacza studenckiego.

W uroczystości odbywającej się na Cmentarzu Centralnym brali także udział nasi redakcyjni koledzy.



- Dla mnie najważniejszą chwilą było, kiedy spotkałem Bacę na schodach Akademickiego Radia Pomorze. Zaczepił mnie i spytał czy nasz zespół ma, gdzie próbować, czy nie szukamy czasem sali prób. "Jeżeli szukacie to zapraszam do mnie, do klubu Pinokio" - wspominał Przemysław Thiele.



- Gdy odchodzi ktoś, kogo zna się wiele lat - a z Bacą znałem się od lat wielu - to jednak, gdzieś te emocje są. W dodatku jest inaczej, gdy spodziewamy się, że ktoś wkrótce odejdzie, a inaczej, gdy jest to dla nas wielkim zaskoczeniem. A Baca na pewno mógł jeszcze wiele dobrego dla naszego miasta, dla regionu zrobić - Piotr Rokicki



Wojciech Hawryszuk zmarł w piątek w wieku 67 lat. Tworzył festiwal FAMA, Akademickie Radio Pomorze, Radio AS i Prywatną Telewizję Morze. Był również koordynatorem Festiwalu Młodych Talentów "Gramy" organizowanego przez Radio Szczecin.