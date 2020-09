Kościół w Czachowie może liczyć na pomoc [ZDJĘCIA]

Parafia pw. Matki Boskiej w Częstochowskiej w Czachowie musi wystąpić o wpisanie osiemnastowiecznych organów na listę zabytków ruchomych.

To otworzy mieszkańcom drogę do pozyskania środków na remont instrumentu.Ewa Kulesza-Szerniewicz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków deklaruje wsparcie działań. - Jak moglibyśmy być nieprzychylnie jakiejkolwiek inicjatywie, która zmierza do remontu, odnowy zabytków? Oczywiście, jak najbardziej jesteśmy otwarci na wszystkie rozmowy, na kontakty z właścicielem, który chce coś zrobić, odbudować zabytek.Jednocześnie Kulesza-Szerniewicz podkreśla, że pozyskiwanie pieniędzy na zabytki nie jest dziś łatwe.- Roczny budżet konserwatora na dotację na zabytki, to jest w granicach siedmiuset, czasami w porywach ośmiuset tysięcy złotych na wszystkie zabytki. Z tym, że są inne źródła dofinansowania, po które może sięgać właściciel zabytku, tak jak już mówiłam: Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, starostwa też dofinansowują - dodaje Kulesza-Szerniewicz.Proboszcz parafii, ksiądz Zbigniew Stachnik, deklaruje, że poprze wniosek o wpis organów do rejestru zabytków. Przypomnijmy - chodzi o organy zbudowane przez znanego niemieckiego organmistrza Joachima Wagnera. Mieszkańcy niewielkiego Czachowa pod Cedynią chcieliby, aby zniszczony instrument znowu zagrał.