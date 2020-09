Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Za narkotyki odpowie przed sądem. Jest akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie ze Szczecina.

Do zdarzenia doszło na początku roku. Podczas przeszukania mężczyzny policjanci znaleźli u niego woreczek z amfetaminą. Wtedy sprawdzili również jego mieszkanie. Tam znaleźli ponad 155 gramów tego narkotyku oraz tabletki psychotropowe. Sąd umieścił go w areszcie tymczasowym.



39-latek przyznał się do winy. Teraz za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi mu do 10 lat więzienia.