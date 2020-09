Lasy Państwowe zachęcają do bushcraftu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Są pierwsze podsumowania pilotażowego programu Lasów Państwowych dla miłośników survivalu i bush-craftu. Mówiąc najprościej - chodzi o specjalnie wyznaczone miejsca, w których można legalnie przenocować w lesie.

W naszym regionie są dwa takie miejsca - w nadleśnictwach Kliniska i Gryfino. Aby móc biwakować w lesie, wystarczyło mailowo zgłosić taki zamiar leśnikom - mówi Lidia Kmiecińska z Nadleśnictwa Gryfino.



- Chodzi o nasz obszar pilotażowy na terenie Nadleśnictwa Gryfino. Muszę przyznać, że nie jest on największym z obszarów, który został wyznaczony. Ma ponad 280 hektarów, natomiast cieszył się dużym zainteresowaniem. Mieliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń chęci pobytu - tłumaczy Kmiecińska.



To ostatnie tygodnie, aby wziąć udział w programie, ale leśnicy szykują też coś specjalnego.



- Zorganizowanie spotkania podsumowującego program pilotażu. Wszelkie informacje o tym spotkaniu będą dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa Gryfino, już dzisiaj powiem, że będzie to końcówka października więc bardzo gorąco zapraszam - dodaje Kmiecińska.



Wszystkie informacje na temat programu pilotażowego można znaleźć na stronie internetowej Lasów Państwowych.