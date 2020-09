Trwa Tydzień Zrównoważonego Transportu

W ramach corocznej akcji zapoczątkowanej przez Komisję Europejską, miasta w całej Europie zachęcają obywateli do wybierania bardziej ekologicznych środków transportu.

Reporterka Radia Szczecin sprawdzała, czy Szczecinianie wiedzą czym jest ta idea.- Chyba nie. Nie wiem i nie mam pojęcia - to większość odpowiedzi. Znalazła się jednak odpowiedź zbliżona prawdzie - Żeby wszystkie możliwe środki transportu były dostępne w mieście - powiedział mężczyzna.Chodzi o uwzględnienie potrzeb wszystkich osób, aby miasto stawało się coraz bardziej przyjazne - mówi Karolina Grochowicka ze stowarzyszenia "Idee przez miasto".- Edukację dotyczącą tego, co to jest transport zrównoważony będziemy prowadzić w piątek podczas Parking Day, czyli wydarzenia które na jeden dzień zamieni starą miejską ulicę Osiek z parkingu na park - tłumaczy Grochowicka.W tym roku hasłem przewodnim jest "Transport niskoemisyjny". W ramach promowania bardziej ekologicznych sposób podróżowania, we wtorek podczas Europejskiego Dnia Bez Samochodu przejazd komunikacją miejską będzie za darmo.