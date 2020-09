Największa bitwa operacji pomorskiej już w październiku

„Bój o Kołobrzeg", czyli jedna z największych rekonstrukcji historycznych w Polsce zostanie zorganizowana w październiku.

Muzeum Oręża Polskiego z powodu pandemii musiało odwołać widowisko organizowane co roku przy okazji marcowych obchodów rocznicy walk o Kołobrzeg. Organizatorzy zapowiedzieli wówczas, że wydarzenie zostanie przeniesione na jesień. Rekonstrukcja odbędzie się 17 października na plaży przy Kamiennym Szańcu. Poza zmianą daty i lokalizacji ograniczona zostanie również liczba widzów do jedynie 600 osób.Doktor Łukasz Gładysiak z Muzeum Oręża Polskiego zapowiada, że niezmienny w stosunku do marcowych planów pozostanie natomiast scenariusz i efektowny sprzęt, który będzie można zobaczyć na plaży.- Inscenizacja z udziałem, w tej chwili wiemy co najmniej 200 konstruktorów, kilkanaście pojazdów wojskowych oraz czołg T-34, działo samobieżne, motocykle i armaty - zapowiada Gładysiak.Walki o Kołobrzeg trwały od 4 do 18 marca 1945 roku. Poległo lub zaginęło bez wieści - 1200 żołnierzy Wojska Polskiego.