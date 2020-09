Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie chce zwrócić uwagę mieszkańców województwa na problemy związane z ochroną środowiska i organizuje konkurs. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.

Każdy uczestnik ma stworzyć krótki spot ekologiczny, w którym pokaże jak dbać o środowisko.



Chcemy zobaczyć jaką wartością dla młodych obywateli jest dbałość o ekologię i otaczający nas świat - mówi Sylwia Witkowska, komisarz konkursu.



- To forma bardzo otwarta, bo mogą zacząć po prostu od tego w jaki sposób segregują śmieci albo w jaki sposób oszczędzają wodę - tłumaczy Witkowska.



Prace można przesyłać do 30 września na stronę organizatora. Do wygrania są między innymi hulajnogi elektryczne, kamery sportowe czy zestaw obiektywów do smartfonów i tabletów.