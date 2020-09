Sprawa Arkadiusza Kraski znowu w sądzie

Arkadiusz Kraska. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Sąd Okręgowy w Poznaniu zajmie się w piątek sprawą Arkadiusza Kraski. Rozpatrzy dwa wnioski w jego sprawie.

Pierwszy z nich to wniosek obrony o umorzenie postępowania, jeszcze przed rozpoczęciem procesu.



Jak mówi Maciej Kałużny, obrońca Arkadiusza Kraski, są przepisy, które pozwalają na umorzenie tego postępowania. - Wniosek oparty jest na przepisie, który zakłada możliwość umorzenia postępowania, kiedy istnieje oczywisty brak podstaw oskarżenia. Sąd ten wniosek będzie rozpoznawał.



Drugi wniosek dotyczy ewentualnego przekazania akt do prokuratury w celu uzupełnienia materiału dowodowego.



Maciej Kałużny dodaje, że według niego sąd powinien umorzyć postępowanie już na tym etapie.



- Od chwili obecnej wobec materiału, który znajduje się w aktach sprawy nie ma żadnych dowodów, które świadczyłyby o winie pana Arkadiusza Kraski w zakresie zarzucanych mu czynów - przekonuje Kałużny.



Arkadiusz Kraska spędził w więzieniu prawie 20 lat. Został skazany na dożywocie za podwójne zabójstwo na stacji benzynowej w Szczecinie.



Na jego winę wskazało dwóch świadków incognito. Narzędzia zbrodni nigdy nie znaleziono.



Kraska od samego początku utrzymywał, że jest niewinny. W październiku ubiegłego roku Sąd Najwyższy zdecydował, że sprawa Kraski zostanie ponownie rozpatrzona.



Proces Kraski miał początkowo odbyć się w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Sędzia, do której trafiła sprawa, nie zgodziła się jednak na jej poprowadzenie. Nie chciała, bo Kraskę, 20 lat temu, skazał sędzia, który obecnie jest prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie.