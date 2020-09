Polski generał nominowany na przewodniczącego KW NATO

Generał Rajmund Andrzejczak. źródło: wikipedia.pl

Pierwszy raz w historii, Polska nominuje swojego generała na Przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO.

To generał Rajmund Andrzejczak, były dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, obecnie szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.



W piątek i sobotę trwać będzie posiedzenie 30 państw Sojuszu w Rzymie, gdzie odbędzie się głosowanie w tej sprawie. Kontrkandydatem generała Rajmunda Andrzejczaka jest holenderski admirał Rob Bauer.



Komitet Wojskowy stanowi najwyższą władzę wojskową w Sojuszu - opracowuje plany i zalecenia, które przekazuje do dalszej dyskusji władzom politycznym. Tym samym przewodniczący łączy obydwa ciała: wojskowe i polityczne.



- Na nominację polskiego generała na to stanowisko zdecydowało się Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Kancelarią Prezydenta - mówi przewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej Michał Jach. - To wynika przede wszystkim z rosnącej pozycji Sojuszy,. Opozycja może mówić co chce, ale ja wiem, że w Sojuszu, Polska jest postrzegana jako coraz ważniejszy partner -



Według posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Jacha, szanse tych dwóch kandydatów są wyrównane. - To dobrze też świadczy o nim, że przeciwko niemu jest tylko jeden. Nasi sojusznicy uznali, że jest tylko jeden, który może z Andrzejczakiem konkurować.



O wyborze w głosowaniu zdecydują szefowie obrony 30 państw członkowskich NATO. Głosowanie jest tajne.