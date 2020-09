Akcja #SadziMY. Leśnicy rozdają sadzonki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Milion sadzonek trafi w piątek do wszystkich chętnych. Rozpoczęła się ogólnopolska akcja Lasów Państwowych #SadziMY.

W Szczecinie od samego rana małe świerki można odbierać przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji przy ulicy Słowackiego.



- Każda z naszych jednostek ma około dwóch tysięcy drzewek do rozdania maksymalnie. W całej Polsce to jest około miliona - mówi Jolanta Sojka, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie.



- Bardzo dziękuję. Ten świerk znajdzie miejsce na mojej działce. Jest bardzo piękny - mówi uczestnik akcji.



- Świerk nie jest szczególnie wymagającym gatunkiem. Jest to gatunek bardziej uzależniony od występowania wody w glebie. Jego po prostu należy posadzić w glebie - opowiada Leszek Ryniec z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.



Akcja potrwa do godziny 14:00. W całym kraju milion drzewek zostanie rozdanych przez 430 nadleśnictwa i 17 regionalnych dyrekcji.