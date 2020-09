Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Włoskie przysmaki znów można kupić w Szczecinie - w al. Kwiatowej rozpoczął się w piątek drugi Jarmark Włoski.

Podobnie jak przed rokiem, można tam znaleźć sery, wędliny czy słodycze prosto z Italii.



- Mam tu wszystkie produkty sycylijskie; oliwki, wędlinę, prawdziwy parmezan... - W markecie takich oliwek się nie dostanie, są przepyszne. - Sprzedawcy bardzo mili, młodzi, wygadani, inteligentni... - Ten ser nie jest słony, to takie czary-mary w buzi, czuje się smak prawdziwego sera - mówili sprzedawcy i klienci.



Jarmark Włoski czynny będzie do 27 września, czyli przyszłej niedzieli. Sprzedawcy czekają od godziny 9 do 21. Więcej na ten temat w audycji "Wszystko na Gorąco" po godz. 16.