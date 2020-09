Jest plan na nowe muzeum w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ma stanąć obok Fortu Gerharda i być perełką turystyczną tej części Europy.

Cały pomysł na Muzeum Wojen na Bałtyku wzięło się stąd, że Fort Gerharda już teraz ma mnóstwo eksponatów niezwiązanych z profilem obecnego muzeum - mówi Piotr Piwowarczyk ze świnoujskiego Muzeum Obrony Wybrzeża.



- Bałtyk jest morzem, na którym się naprawdę wiele działo, ja przypomnę, że ta historia wojen na Bałtyku, bitew na Bałtyku, to pewnie ma tyle lat, ile Bałtyk. Dla nas ta najbliższa, to pewnie ta sprzed tysiąca lat, kiedy w Świnoujściu swoje grody stawiali Wolinianie. To jest rzeczywiście akwen bardzo bogaty historycznie.



Na ten moment plany są bardzo ambitne. - Mamy nadzieję, że stworzenie takiego muzeum wojen na Bałtyku, połączenie sił z wieloma partnerami da możliwość zbudowania wyjątkowej placówki i odkrycia wielu tajemnic, które skrywa Bałtyk. Wierzymy, że to nowe muzeum, które jesteśmy pewni, że w ciągu dekady ma szanse powstać, będzie czymś naprawdę wyjątkowym w całej północnej Europie - zapewnia Piwowarczyk.



Teraz w Muzeum Obrony Wybrzeża znajdują się chociażby elementy niemieckiego okrętu pancernego Lützow. Te i inne podobne eksponaty mają trafić do nowej placówki.