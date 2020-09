Rozpoczęło się sprzątanie świata, tym razem z plastiku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Plastik? Rezygnuje. Redukuję. Segreguję. - tak brzmi tegoroczne hasło 27. ogólnopolskiej akcji "Sprzątania świata".

Zajrzeliśmy do Szkoły Podstawowej "Słoneczna" aby sprawdzić, jak uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w tej inicjatywie.



- Dzisiaj na boisku robiliśmy różne zadania u recyklingu. Musieliśmy wyrzucać śmieci do odpowiednich pojemników - tłumaczy jedno z dzieci.



Z racji pandemii akcja sprzątania świata przyjęła trochę inny wymiar - mówi Katarzyna Szałata, dyrektor szkoły.



- W tym roku ogólnopolska akcja "Sprzątanie świata" jest pod znakiem plastiku i wszystkiego, co z nim się wiąże. Nasi uczniowie przede wszystkim przypomnieli sobie, jak należy segregować śmieci. Wykonali proste zadania. Dostali przygotowany zestaw różnych śmieci i mieli je odpowiednio posegregować, a następnie z tych śmieci, które można później odzyskiwać, będą wykonywać różne przedmioty, ciekawe figury - mówi Szałata.



W pomysłach na nowe życie dla śmieci z recyklingu, znalazły się doniczki z plastikowych butelek i roboty. Przypomnijmy, że każda butelka z tworzywa sztucznego rozkłada się od 100 do 1000 lat.