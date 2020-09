Arkadiusz Kraska wciąż czeka na akta sprawy

Sąd Okręgowy w Poznaniu po raz kolejny odroczył posiedzenie dotyczące umorzenia postępowania w sprawie Arkadiusza Kraski. To dlatego, że prokuratura w Lublinie nadal nie przysłała akt sprawy, o które wnioskuje obrona.

W związku z tym zostały złożone kolejne wnioski w tej sprawie, które uwzględnił sąd.Jak mówił Maciej Kałużny - Arkadiusz Kraska, który był na miejscu jest zawiedziony takim obrotem spraw.- Pan Arkadiusz niewątpliwie chciałby mieć już tę sprawę za sobą. Jest też zbulwersowany tym, co dzieje się teraz, to znaczy tym, że po raz kolejny decyzje nie zapadają wskutek postawy Prokuratury Regionalnej w Lublinie - powiedział.Kolejne posiedzenie odbędzie się 15 października.Arkadiusz Kraska spędził w więzieniu prawie 20 lat. Został skazany na dożywocie za podwójne zabójstwo na stacji benzynowej w Szczecinie.Na jego winę wskazało dwóch świadków incognito. Narzędzia zbrodni nigdy nie znaleziono.Kraska od samego początku utrzymywał, że jest niewinny. W październiku ubiegłego roku Sąd Najwyższy zdecydował, że sprawa Kraski zostanie ponownie rozpatrzona.Proces Kraski miał początkowo odbyć się w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Sędzia, do której trafiła sprawa, nie zgodziła się jednak na jej poprowadzenie. Nie chciała, bo Kraskę 20 lat temu skazał sędzia, który obecnie jest prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie.