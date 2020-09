"Pamiętajcie o ogrodach" na Wałach Chrobrego [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kolorowo i pachnąco oraz smacznie jest na Wałach Chrobrego w Szczecinie - trwa tam Kiermasz Ogrodniczy "Pamiętajcie o ogrodach" i Festiwal Jadła Regionalnego.

- Jesteśmy z koleżanką bardzo szczęśliwe, proszę zobaczyć jakie mamy okazy: jest hortensja bukietowa, trawa, która ślicznie, na różowo kwitnie. Ale jeszcze wrócimy na zakupy, bo mamy samochód, to dopiero połowa. Impreza jest bardzo udana, zawsze tu przychodzimy, każdego roku... Jest jeszcze jedzonko, była pyszna golonka, żeby była siła - relacjonowały reporterce Radia Szczecin swój pobyt na Wałach Chrobrego dwie szczecinianki.



Stoiska można odwiedzać do godz. 19, w niedzielę do godz. 17.



Impreza od 20 lat odbywa się cyklicznie, w maju i we wrześniu.