Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zaatakował nożem kolegę w czasie snu. Za usiłowanie zabójstwa mężczyzna ze Szczecina odpowie teraz przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku. Trzech kolegów umówiło się na spotkanie - urządzili libację. W pewnym momencie dołączył do nich czwarty mężczyzna.



Jeden z biesiadników postanowił przespać się w innym pokoju. Właśnie wtedy mężczyzna, którzy przyszedł do mieszkania jako ostatni, zakradł się do pokoju pokrzywdzonego i bez powodu wbił mu w brzuch nóż. Po czym wyszedł.



Ranny zawiadomił policję i pogotowie. Z obrażeniami wewnętrznymi trafił do szpitala.



Sprawcę zatrzymano - sąd umieścił go w areszcie tymczasowym. 47-latek nie przyznał się do winy. W przeszłości był wielokrotnie karany. Teraz grozi mu dożywocie.