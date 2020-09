Sprzątanie świata w Policach. Wspomnienie demona plastiku [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przeważały szklane butelki, ale był także stary materac, rowerowa rama i stara umywalka. W sobotę w ramach akcji "Sprzątanie świata" ponad setka pracowników Grupy Azoty i spółek zależnych wraz z rodzinami sprzątali las przy cmentarzu w Policach.

W akcji wzięli także udział Koreańczycy - przedstawiciele głównego wykonawcy Inwestycji Polimery Police.



- Przyszedłem z dwoma synami. W większości: szklane butelki, jest trochę śmieci plastikowych. Ludzie nie dbają o środowisko, rzucają śmieci, gdzie im się podoba. To nie jest coś, co można pochwalić - podkreśla Marek Czyż, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Polyolefins.



W akcji "Sprzątanie świata" wziął także udział prezes Wojciech Wardacki, który mówi, że Grupa Azoty przykłada bardzo duża wagę do ochrony środowiska.



- W potocznych opiniach krąży "demon plastiku". A przecież w Policach będziemy - produkując polimery - wytwarzali tworzywa. Tworzywa, które wytwarzamy są przyjazne dla środowiska. Polipropylen jest bardzo przyjazny, bo w procesie produkcji jest niewielka emisja CO2, niewiele odpadów. To tworzywo, które można wielokrotnie wykorzystywać - tłumaczył prezes Wardacki.



W czasie akcji zebrano prawie 300 worków śmieci.