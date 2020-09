Rajska zabawa na ul. Rayskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W sobotę to prawdopodobnie najbardziej gwarna ulica w Szczecinie. Trudno się dziwić, bo obchodzi swoje święto. Trwa "Rajski Dzień" na Rayskiego.

- DJ Człowiek umila nam dzisiaj dzień na najlepszej ulicy w mieście. Jest sporo atrakcji, mamy studio portretowe - można sobie zrobić zdjęcia, można posiedzieć i po prostu posłuchać muzyki. Można wziąć udział w warsztatach ekologicznych. Mamy też warsztaty majsterkowania, robimy rosnące żarówki. Oprócz tego też za chwilę w inny sposób będziemy zazieleniać przestrzeń, bo ruszy fabryka bomb nasiennych. Niedługo pojawią się też wolontariusze europejscy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do dołączenia - zachęca Paulina Stok-Stocka ze stowarzyszenia Oswajanie Sztuki.



- Fakt, że to się dzieje na ulicy trochę przywodzi na myśl takie wydarzenia, które dzieją się w innych dużych, europejskich miastach np. w Berlinie czy na południu Europy. Tam samochody nie przejeżdżają, bo ulice są zamknięte. Inicjatywa jest świetna - mówił jeden z uczestników.



- To świetna okazja do poznania jak Szczecin się zmienia. Jakie tu nowe inicjatywy powstają. Można przyjść na ulicę Rayskiego, można wziąć udział w warsztatach z majsterkowania, można zrobić coś do domu. - Działamy pod szyldem Majsterkownia Szczecin. Robimy mini wazony z recyklingowanych żarówek z ekoportu i chcemy taki warsztat społeczny w Szczecinie otworzyć i namawiamy wszystkich szczecinian do majsterkowania. - Fajnie, że ci wszyscy ludzie zbierają się, organizują takie ciekawe wydarzenie dla wszystkich mieszkańców Szczecina - mówili kolejni.



A dołączyć warto do godziny 20:00 - bo dopiero wtedy impreza organizowana w ramach "Święta Śródmieścia" się zakończy.