Koszykarze Spójni zmierzą się z GTK Gliwice

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Koszykarze PGE Spójni będą walczyć w niedzielę o drugie zwycięstwo w rozgrywkach o mistrzostwo Polski. Stargardzianie na Górnym Śląsku zmierzą się z GTK Gliwice.

Zespół trenera Jacka Winnickiego, po inauguracyjnej wygranej z Pszczółką Startem Lublin, doznał następnie dwóch porażek w Energa Basket Lidze.



Faworytem niedzielnej potyczki jest szósty w tabeli GTK. Jeden z czołowych graczy biało-bordowych Kacper Młynarski jest jednak optymistą przed wieczorną konfrontacją i liczy na sukces Spójni w Gliwicach.



- My jedziemy tam wygrać, w ogóle nie ma innej opcji. W zeszłym roku udało się chyba po dogrywce - z tego co pamiętam - wygrać w Gliwicach. Teraz nieważne jak, chodzi o to, żebyśmy wygrać. Miejmy nadzieję, że po tej czwartej kolejce będziemy mieli bilans 2:2, a nie 1:3 - mówi Młynarski.



Niedzielny mecz koszykarzy GTK z PGE Spójnią Stargard rozpocznie się o godzinie 19:30 w Gliwicach.