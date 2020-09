Kolejnych 13 przypadków koronawirusa w regionie

Fot. pixabay.com / Bao_5 (CC0 domena publiczna)

Kolejne osoby w Zachodniopomorskiem zachorowały na COVID-19.

To w sumie 13 osób: 7 ze Szczecina i po jednej z powiatów: myśliborskiego, stargardzkiego, gryfińskiego, sławieńskiego, goleniowskiego i koszalińskiego.



Do tej pory w naszym regionie zakażonych koronawirusem jest 1391 osób, z tego 30 zmarło.



W Polsce w ciągu doby zarejestrowano 910 zakażeń koronawirusem. Zmarło 11 osób, a wyzdrowiało 441. Tym samym liczba zakażeń wzrosła do 79 tysięcy 240. W sumie w naszym kraju z powodu COVID-19 zmarły 2293 osoby, a wyzdrowiały 64 tysięcy 302.



Z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 1985 osób. Z respiratorów korzysta 86 pacjentów. Kwarantanną jest objętych 118 tysięcy 212 osób, a nadzorem epidemiologicznym 11 tysięcy 751.