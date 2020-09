Powiew egzotyki na Wałach Chrobrego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Owadożerne rośliny w Szczecinie. Rosiczki, muchołówki, kapturnice czy dzbaneczniki można kupić na Wałach Chrobrego. Trwa tam Kiermasz "Pamiętajcie o ogrodach".

Egzotyczne rośliny budzą spore zainteresowanie, a jak przekonuje hodowca Bartosz Błażej z Drawska ich utrzymanie nie jest trudne.- Rosiczka jest właśnie jedną z najprostszych roślin, daje radę spokojnie na parapecie, jak większość roślin tutaj. Nie trzeba dokarmiać tych roślin, one same sobie łapią pożywienie. Są to rośliny bezpieczne dla ludzi, kotów i wszystkich innych zwierząt. One są niebezpieczne jedynie dla owadów, które nas denerwują i z ich pomocą możemy skutecznie je łapać, nie używając żadnej chemii, a przy tym fajnie zdobią parapety - tłumaczy Błażej.Kiermasz jest czynny w niedzielę do godziny 17:00. Oczywiście jest też coś na ząb, bo obok odbywa się "Festiwal Jadła Regionalnego".