Willa Lentza czeka na dyrektora

Remont Willi Lentza kosztował 17 milionów złotych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Co będzie w Willi Lentza? Z odpowiedzą na to pytanie musimy się jeszcze wstrzymać - mówiła Przewodnicząca Rady Miasta w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin.

Musimy cierpliwie poczekać, aż wybrany będzie dyrektor tej instytucji. To od niego będzie zależało jaką dokładnie funkcję będzie pełnić wyremontowany zabytek w al. Wojska Polskiego w Szczecinie - dodała Renata Łażewska.



- Wiemy, że będzie prowadziła własną aktywność w tej przestrzeni, że będzie przestrzeń udostępniała innym placówkom kultury, a nawet jest dopuszczalne to, że w niektórych przypadkach będzie wynajmowała przestrzeń komercyjnie. Ale to wszystko nam się skrystalizuje wtedy, gdy będzie dyrektor i będzie opracowana szczegółowa koncepcja - zapewniła.



Remont Willi Lentza zakończył się w grudniu ubiegłego roku. Witold Dąbrowski z PiS uważa, że obiekt powinien służyć szczecińskim artystom.



- Absolutnie wykluczam tam komercję, bo komercja - jak to w życiu bywa - zwycięży wszystko i będzie zarabianie pieniędzy. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ta willa nie może być skomercjalizowana w żaden sposób; musi pełnić rolę instytucji kultury na wyższym poziomie - zaakcentował Witold Dąbrowski.



