Wieża w Cedyni "będzie hulała"... [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wieża widokowa w Cedyni przechodzi konieczny remont. Są już pierwsze efekty.

Przede wszystkim odnowiona i wyczyszczona została elewacja wieży, wykonano też część prac na terenie wokół zabytku. Remont ma trwać do końca roku.



- Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie ona "będzie hulała". Jeśli utrzyma się, dzięki covid'owi, utrzyma się taki ruch turystyczny, jaki jest teraz, czyli to, że zwiedzamy bliskie okolice, a nie, że wybieramy się gdzieś daleko wtedy Cedynia zyska - w zasadzie już ma - atrakcję turystyczną i będzie przepięknie wyremontowana - wierzy Ryszard Matecki, dyrektor Muzeum Regionalnego w Cedyni.



Nie bez powodu wieża jest tak chętnie odwiedzana przez turystów.



- Widać stąd Niemcy, jest też przepiękny widok na pradolinę Odry, widać rezerwat Bielinek... Jak jest dobra pogoda, to widok rozciąga się na 50 kilometrów - zachwala.



Remont wieży, schodów prowadzących na górę, rewitalizacja terenu wokół i ustawienie tablic informacyjnych to koszt ok. 1,5 miliona złotych.