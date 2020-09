NCDC Business Race - biegajcie z nami

Mają tydzień, aby spotkać się z całą drużyną i aby każdy pokonał 4 kilometry. O północy ruszyła wirtualna edycja NCDC Business Race, czyli biegu sztafet firmowych.

rdzeniowy zanik mięśni

Jak mówi Marcin Paprocki ze Stowarzyszenia K2 partners, wciąż można zapisać się do biegu.- Zrobiliśmy tak, że jeszcze w trakcie rywalizacji będzie można się zapisać, czyli do środy można zgłaszać sztafety firmowe. To przez cały czas się dzieje. Dopisuje się nawet kilkanaście drużyn dziennie - powiedział Paprocki.W tej chwili udział w rywalizacji zadeklarowało ok. 150 drużyn, w tym ekipa Radia Szczecin.- Mogą pobiec razem, mogą trochę się pościgać... Chcemy, tak jak przy półmaratonie, połączyć świat wirtualny z rzeczywistym, a w przypadku tej imprezy chcemy dążyć do integracji, żeby nie biegali osobno, ale razem - dodał.Co ważne - 100 zł z wpisowego od każdej drużyny zostanie przekazane na konto Kajtka chorego naInformacje na temat biegu można znaleźć na stronie internetowej